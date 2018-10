Nidyan Fabregat sobre Luli: "A esa mujer tienen que encerrarla"

Nidyan Fabregat comentó la situación actual que se encuentra viviendo Nicole Moreno, luego de la publicación accidental de un video prohibido y de la golpiza que le propinó su hermano e hijo a su expareja, Rodrigo Rocco.

El programa de La Red, Intrusos, le consultó a la española que pensaba sobre esto, a lo que respondió: "Estoy totalmente en contra. A una persona así no pueden estarla mostrando. Está criando y hay niñas de 14 años que piensan que lo que Luli hace es normal y no. ¡Ojo, gente! Lo que ella hace no es normal. A esa mujer tienen que encerrarla y que se haga el puñetero tratamiento como corresponde. Que se haga ver, de verdad", dijo.

En esa línea, agregó que "cada vez que va a lanzar algo, o la secuestran, o se desmaya, o pelea, o el 'hueón' le pega. No puede ser así; encuentro que es una mala imagen para el país y para las mujeres que hacemos bien nuestro trabajo, de manera responsable y con una familia detrás".

Además, Fabregat criticó a los canales de televisión y programas que le prestan pantalla a la modelo, señalando que "la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer; así que, gente… ¿Qué quieren que haga en vivo? ¿Que termine suicidándose? Así la conocí yo hace 10 años. Y una dice 'pobre, no sabe'. No, amores míos. La cosa cuando dura muchos años así es porque está muy mala", comentó. "Que no le den pantalla", enfatizó.

"No sé cómo a ella no le da vergüenza, o a su familia o a la gente que la sigue. No tiene respeto por los niños que la siguen. Si eres referente de adolescentes, no puedes hacer ciertas cosas. Hay que tener cabeza", concluyó.