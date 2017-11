Nicole respalda a Sergio Lagos tras demanda de paternidad

La cantante Nicole escribió en sus redes sociales sus puntos de vista luego de que se divulgara la demanda de paternidad que recayó sobre su esposo Sergio Lagos.

"Se trata de un tema que no me toma por sorpresa. He estado al tanto desde el primer momento y las decisiones las hemos tomado juntos con mi marido", indicó la artista nacional, afirmando lo que Lagos ya había informado en la mañana. "Nos haremos plenamente responsables de todo lo que sea necesario, teniendo como principal objetivo el bienestar de los niños", expresó.

Además, indicó que lo publicado en sus redes sociales "es todo lo que tengo para decir por ahora, precisamente porque hay niños implicados y nuestro máximo interés es mantenerlos protegidos", en referencia a su dos hijos.

Finalmente, apeló a sus fanáticos y a la prensa. "Sé que ustedes comprenden lo sensible de este momento… por eso, les agradezco, de verdad, el respeto a la privacidad que necesitamos".