Nicole Pérez contó detalles de la alopecia que sufre su hija

La exchica Mekano, Nicole Pérez, y su hija Isidora (13) aparecieron en el matinal Viva la pipol de Chilevisión, donde hablaron de la alopecia que sufre la menor, la que hizo que perdiera toda su cabellera.

Hace poco más de un año que a la joven se le comenzó a caer el pelo, y en solo un mes lo perdió por completo, pese a que la trataron con corticoides y tratamientos dermatológicos.

Isidora optó por usar una peluca y esconderse de sus amigos: "Me costó salir, no me podía juntar con mis amigos, decía que estaba castigada. Siempre le echaba la culpa a mi mamá, y todos pensaban que era mala mamá. No iba al colegio, hacía exámenes libres. Fue un proceso muy difícil", relató la menor en el programa.



Foto: CHV

Tras cerca de un año, la joven logró asumir su condición, por lo que decidió dejar de usar la peluca y empezar a asistir a reuniones con niñas y mujeres que vivían su misma situación.

"La adolescencia es súper difícil, y sin pelo más difícil. No lloro porque no tenga pelo o por tristeza, la idea es que la gente no la vea con lástima", explicó entre lágrimas la exdoctora cahuín.

"El año pasado fue difícil, porque en Chile no hay mucha información sobre la alopecia. O sea, fui donde una dermatóloga que decía 'sufrió un estrés' o 'tú, ¿cómo eres como mamá? ¿Son una familia disfuncional?'", relató la exchica Mekano.

Una peluca de pelo natural cuesta cerca de 750 mil pesos, esto sumado a gastos en psicólogos y dermatólogos. Por lo que la exrostro de televisión tiene la intención de crear una fundación que apoye y guíe a las personas con alopecia, y que además pueda dar charlas en colegios, para orientar a los niños.