Nicole Neumann confesó haber sufrido violencia en el pololeo

La top model, Nicole Neumann, expresó en el programa argentino "PH Podemos Hablar" sobre feminismo y violencia, explicando que en algún momento fue víctima de agresiones por parte de una de sus parejas.

"Me ha pasado", expresó, indicando que "pero también le pasa al hombre. O sea, para mí la violencia no tiene que estar en nadie, ni de la mujer al hombre ni del hombre a la mujer, por supuesto".

"Y hay que hablar, hay que denunciar, hay que animarse. No somos menos que el hombre, tenemos que estar protegidas. Yo no tuve que llegar a ese nivel, o quizás sí, no sé, supe salir antes", añadió Neumann.

Además, detalló que "fue en otra época… Igual ya estaba mal, no por eso estaba bien ni mucho menos, pero no llegó a un nivel que haya tenido que hacer denuncia ni nada, pero creo que la violencia no es buena de nadie contra nadie", afirmó.