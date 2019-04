Nicole Moreno sobre su nuevo proyecto: 'Me gustan las comunicaciones, me apasionan'

Hace algunos días, se supo que Nicole Moreno salió abruptamente de Estilo Chic, su programa, por problemas con la conducción. Pese a su salida, Luli sigue adelante con sus actividades.

Es más, la modelo reveló a Intrusos que "tengo muchos proyectos en mente. Me gusta reiventarme. ¿Para qué me voy a salir de esto? Si me gustan las comunicaciones, me apasionan. Claramente hay que ir por un camino limpio para que se hable de tu trabajo y no de otras cosas".

Y es que, ella y el estilista Javier Cruz están preparando un nuevo programa en conjunto, el cual se estrenará a través de YouTube, y donde ayudarán a desconocidos con diversas asesorías y cambios de look.

"Es un proyecto que tenemos con Javier hace tiempo. Nos ha costado un poco, pero la verdad estamos muy emocionados y motivados en hacer cambios de vida para que la gente se sienta feliz. Brillando como nunca se viene potente, con grandes sorpresas", comentó.

Luego, agregó que "creo que el que tiene disciplina y constancia, y quiere realizar cosas positivas y se propone metas, cualquier persona lo puede lograr. Yo soy súper trabajólica, me encanta trabajar, y soy creativa, entonces logré una reinvención. Vamos de menos a más".