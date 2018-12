Nicole Moreno explicó que el video pornográfico subido en redes fue en venganza a su expareja

Mucho revuelo causó hace un tiempo atrás un video pornográfico que subió Nicole Moreno en su cuenta de Instagram, a tal punto, que muchos se preguntaron si se trataba o no de la modelo, ya que no se podía apreciar bien el rostro de los involucrados.

Tras ello, finalmente "Luli" explicó el motivo que tuvo para subir aquellas imágenes a la red social, las cuales terminaron siendo viralizadas.

En conversación con el programa "La Noche es Nuestra" de Chilevisión, Moreno aseguró que todo se trató de una venganza, ya que mientras su expareja, Rodrígo Rocco, dormía, ella le sacó su teléfono móvil, revisó sus redes y encontró un video sexual con otra mujer, que terminó extrayendo y posteriormente subiendo a Instagram.

"Él se quedó raja. En ese momento estaba revisando su celular. Ahora lo cuento así, de esta manera, porque ya lo superé. Que me dejara el celular al lado, yo empecé a ver con quién estuvo, que hizo, a quién le puso 'me gusta'. Intrusa. Y el que busca siempre encuentra", comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que "le dije 'mira, ¿y esto?, ¿lo subo?'. Y me salió el tiro por la culata finalmente, porque el video sí, lo admito, lo subí yo, pero de rabia, porque en el momento él me estaba tratando muy mal, me estaba diciendo cosas feísimas".

Finalmente, "Luli" dijo sobre el video que "Llegué y lo subí. Duró nada, ¿10 segundos?, en vez de pensar en este chico, dije 'voy a embarrarla a ella'. Pero después todo el mundo pensó que sí era yo".

LAS IMÁGENES DE LO QUE DIJO LAS PUEDES VER ACÁ.