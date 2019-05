El exchico reality Nicolás Yunge confesó que tuvo "algo" con Ignacia Michelson, participante del reality Resistiré de Mega y MTV.

El love affair entre ambos habría ocurrido cuando el joven tenía 15 años y aún no asumía su homosexualidad, según el mismo relató en una transmisión en vivo en Instagram.

"Yo me comí a la Michelson cuando tenía 15 años y me creía hetero", reveló Yunge, agregando Michelson lucía muy diferente en esa época, ya que "no tenía extensiones, ni pechugas, ni nada de eso".