Nicolás López: Todos estos casos de denuncias se deben investigar y de manera seria

El director de cine acusado de acoso y abuso sexual, Nicolás López, conversó con Primer Plano, en donde se refirió a estas denuncias, en la antesala de la publicación del comentado reportaje de revista Sábado de El Mercurio.



"Estoy sorprendido, no he leído el artículo, pero es un tema que se tiene que tratar con la seriedad que tiene, y estas cosas se tienen que ver no por lo que diga una revista, sino por lo que diga la ley", afirmó.



López complementó con que "cuando tenga la claridad sobre lo que se me acusa, quien me acusa y por qué no tengo ningún problema en salir a responderlo, pero necesito saber todos los antecedentes".



Acerca de las acusaciones y la legalidad, el director explicó que "obviamente lo tendrá que ver la ley, como todas las cosas que son así, para eso existen las leyes. Pero es maravilloso que estemos en un momento en donde todas las mujeres tengan la posibilidad de salir y decir que algo que pasó les pareció mal. Eso lo voy a defender siempre y eso es maravilloso. Ahora, como todas las acusaciones, es la ley y tendré que verlo con abogados".



El cineasta comentó que está tranquilo y que "me parece maravilloso lo que está pasando, que todos estos casos se tienen que investigar y de forma seria".