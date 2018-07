Nicolás López: "Si soy o he sido como dicen ¿por qué siguieron relacionándose conmigo?"

A través de su cuenta de Instagram, el cineasta Nicolás López se refirió a las nuevas acusaciones en su contra aparecidas en la revista "Sábado".

"Estoy impactado por las nuevas acusaciones hechas públicas hoy. Nunca he usado la fuerza para ninguna relación con una mujer", afirmó.

Además, aseguró que nunca ha consumido cocaína en su vida ni que ha ofrecido esa droga. "Si soy o he sido como dicen ¿por qué siguieron relacionándose conmigo y acudiendo a mis eventos públicos de manera voluntaria? ¿Por qué nunca me hicieron saber que se sentían como dicen?", se preguntó.

"No voy a entrar en detalles, pero insisto en lo que ya he dicho: no soy un abusador ni un agresor. Me duele mucho lo que está pasando", cerró López.