Nicolás López hizo su defensa en Youtube: "Pude haber sido un jote e imbécil, pero abusador no soy"

Nicolás López salió a defenderse este domingo tras las acusaciones de acoso laboral y abuso sexual vertidas en la revista Sábado por ocho conocidas actrices.

En el video, que dura un poco más de dos minutos, el cineasta hizo sus descargos tras la publicación revelada este fin de semana.

"A partir de hoy dejo mi productora Sobras, uno de los proyectos más queridos de mi vida. Comenzó cuando tenía 12 años y por supuesto que dejarlo no es algo fácil para mi", comienza afirmando.

En esa línea, continuó diciendo que "no quiero que un hecho de mi vida privada pueda dañar a mis colaboradores y amigos, equipo técnico, actores, y quiero que sepan que de todo lo que se hable de mi, el único responsable acá soy yo, y ninguno de mis amigos y gente cercana merece ser amedrentada".

"No soy un acosador, no soy un abusador, lo repito. Pude haber sido un descriteriado pude haber sido un ‘barsa’, un jote, imbécil, pero eso no lo soy", lanzó.

Finalmente, López aseguró que "contraté una abogada porque creo tener el derecho a defenderme de esta situación y estoy bastante en shock todavía, al ver todas estas declaraciones en parte hechas por personas que consideraba amigas o cercanas"