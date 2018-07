Nicolás López enfrentó los micrófonos de "Primer Plano"

El director de cine, Nicolás López, en la víspera a la publicación del reportaje de revista "Sábado" donde se expusieron acusaciones de acoso y abuso sexual, se encontró con un equipo del programa Primer Plano de Chilevisión, con quien intercambió escuetas palabras que se emitirán este viernes 6 de julio a las 21:30 horas.

Hasta ahora, el realizador sólo se había manifestado en un video publicado en su canal de Youtube, donde aseguró que "no soy un acosador, no soy un abusador, lo repito. Pude haber sido un descriteriado pude haber sido un 'barsa', un jote, imbécil, pero eso no lo soy".

El programa abordará, además, diversas aristas del caso, que ha estremecido al público nacional y que mantiene una investigación por parte de la fiscalía Oriente.