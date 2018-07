Nicolás López enfrentará acusaciones de abuso y acoso sexual en televisión

El director de cine, Nicolás López, enfrentará las acusaciones de acoso y abuso sexual que se han destapado en los últimos días en televisión.

El cineasta fue confirmado para el programa Primer Plano de Chilevisión, que se emitirá este viernes 6 de julio a las 21:30 horas.

Hasta ahora, el realizador sólo se había manifestado en un video publicado en su canal de Youtube, donde aseguró que "no soy un acosador, no soy un abusador, lo repito. Pude haber sido un descriteriado pude haber sido un 'barsa', un jote, imbécil, pero eso no lo soy".