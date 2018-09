Nicolás López enfrenta querella por presunta violación a menor de edad

Un reportaje realizado por Chilevisión Noticias dejó al descubierto este martes en la noche la querella presentada en contra del cineasta Nicolás López, tras una denuncia de violación contra una menor de 17 años.

La denunciante relató los crudos hechos que presuntamente ocurrieron con López en 2014, cuando ambos se conocieron en Reñaca.

"Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada, me dijo: 'te podrías haber depilado' y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros. Tras ello, él me dijo, 'lo sé, penetrar a una menor de edad es delito', comenzó diciendo en su relato.

En esa línea, prosiguió el relato contando que "a partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello".

Tras la nueva denuncia en su contra, López volvió a defenderse y alegar inocencia. "En relación al anuncio de una querella en mi contra, debo decir que no conozco aún su contenido. Una vez que lo conozca, ejerceré mi derecho a defensa ante los tribunales entregando todos los antecedentes que sean necesarios para probar mi inocencia", lanzó.