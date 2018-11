Nicolás López declarará el 22 de noviembre por acusaciones de acoso y abuso sexual

Tras meses de investigación, el director de No estoy loca, Nicolás López, ya tiene fecha para declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos de abuso sexual, de poder y acoso.

Según informó La Tercera, el realizador se tendrá que presentar el próximo 22 de noviembre para entregar su versión sobre los once testimonios que lo acusan por su conducta.

Hasta ahora, López ha dado pocas declaraciones y fue en julio que habló en Primer Plano, donde señaló que "estoy sorprendido, no he leído el artículo, pero es un tema que se tiene que tratar con la seriedad que tiene, y estas cosas se tienen que ver no por lo que diga una revista, sino por lo que diga la ley", afirmó.