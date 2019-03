Nicolas Cage solicita el divorcio a pocos días de casarse

Nicolas Cage ingresó una solicitud para anular su matrimonio con la maquilladora Erika Koike, sólo cuatro días después de casarse, de acuerdo con el sitio TMZ.

La historia es así: el actor y Koike acudieron a la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado de Clark, en Las Vegas, documento necesario para contraer matrimonio en Estados Unidos.

En las dependencias, el ganador del Oscar apareció en evidente estado de ebriedad y “fuera de sí”, según testigos. Las personas presentes lo grabaron en sus celulares. "Ella se quedará con todo mi dinero", gritaba.

"No lo voy a hacer", dijo antes de entrar a la oficina donde fueron atendidos en privado. "Bebé, yo no te he pedido que lo hagas", contestó ella.

Según TMZ, la pareja firmó los papeles y se casó ese mismo día.

Menos de una semana después, Cage se arrepintió e inició los trámites para divorciarse de la mujer con la que mantenía una relación desde abril de 2018. "Erika le sugirió a Nic que se casaran, Nic reaccionó por impulso y sin la capacidad de reconocer o comprender el impacto total de sus acciones", dicen los documentos.

El protagonista de Con Air ha estado casado cuatro veces en 25 años. Su anterior unión había sido con Lisa Marie Presley, con quien duró tres meses.