Niantic anunció la llegada de Palkia a Pokémon Go

Niantic anunció que el pokémon legendario tipo agua/dragón, Palkia, llegará a Pokémon Go.

La compañía comunicó que Palkia se sumará a los combates en incursiones desde el 29 de enero hasta el 28 de febrero en todo el mundo.

Niantic advirtió a los jugadores que tienen que reunir un "equipo que incluya pokémon de tipos dragón y hada para enfrentarse a este pokémon legendario".

Recordemos que Palkia es capaz de distorisionar el tejido especial y que sus habilidades le permiten combatir mano a mano con pokemones como Giratina.

Attention, Trainers! The Legendary Water- and Dragon-type Spatial Pokémon, Palkia, will join Raid Battles across the world from January 29 at 1:00 p.m. PST to February 28 at 1:00 p.m. PST!https://t.co/k2xwdjTSjx pic.twitter.com/6b10OAUbs2