Nia Jax: "No me sorprendería que hubiera cambios de superestrellas después de Wrestlemania"

Alberto Stephens, ADN

A dos semanas de Wrestlemania, una de las luchadoras que tendrá la opción de ser campeona por primera vez en la WWE es Nia Jax.

La australiana, en conversación con distintos medios de comunicación, reveló su emoción por ser parte de la compañía: "Es un honor poder ser parte de la revolución femenina en la WWE. Estoy súper emocionada por la oportunidad, hace mucho no pasaba que hubiera dos peleas femeninas por los títulos en Wrestlemania. Es increíble y muy emocionante".

Pese a que está en RAW, no ocultó un posible escenario de irse de la marca roja: "Smackdown está lleno de retos, hay muchas superestrellas con las que me gustaría trabajar. No me sorprendería que hubiera cambios de superstrella después de Wrestlemania, y no me molestaría que me cambiaran de marca".

Respecto a su lucha contra Alexa Bliss en New Orleans, la primera de The Rock sentenció que "voy a pelear contra mi mejor amiga, los nervios son normales antes de Wrestlemania. El año pasado estaba recién llegando y no había tenido la oportunidad de conocer a muchas, ahora me siento más cómoda y más parte de las historias".

En esa misma línea, Jax apuntó que "he aprendido mucho de Mickie James dentro y fuera del ring. Es un agrado trabajar con ella porque aconseja y siempre esta dispuesta a ayudar. Me gusta mucho esta historia con ella y Alexa".

Sobre su principal recuerdo desde que está en la empresa, la peleadora de 33 años comentó que "haber sido parte del Royal Rumble femenino es el momento más increíble que he tenido en la WWE. Nos felicitaron a todas y eso es lo que uno más espera, ser reconocido es muy importante".

Jax, por último, reveló su principal sueño en la WWE: "Estar en el Royal Rumble masculino, como lo hicieron otras mujeres antes. No había pensado antes en peleas con hombres, pero creo que soy lo suficientemente fuerte para competir contra ellos. De todos modos, hasta el momento estamos bien y no queremos mezclarnos".