NHL decide crear su campeonato mundial de eSports

Los juegos electrónicos comienzan a ganar terreno ante los tradicionales. Por eso la National Hockey League (NHL) anunicó que crearán la liga "NHL Gaming World Championship 2018", la que tendrá un premio de 100 mil dólares.

La competencia de eSports se desarrollará con el "NHL 18" de EA Sports, la que incluirá a las consolas Xbox One y PlayStation 4. Las fases regionales incluyen el viaje para competir en la fases de Canadá, Estados Unidos y Europa.

Los campeones y subcampeones en cada región, viajarán a la ciudad de Las Vegas para disputar la Gran Final Mundial el 19 de junio durante los NHL Awards, para coronarse como el mejor jugador del hockey virtual.

Brought to you by the @NHL

Register for the NHL 2018 Gaming World Championship for a chance to win cash prizes and more! #NHLGWC Registration Details 👉https://t.co/g5PobKtOv1 pic.twitter.com/n6GBPDRxaN