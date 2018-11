Luego de que New Order fuera parte del festival Corona Capital, en México, New Order, según trascendió, no se presentaría en nuestro país.

Según información de La Tercera, problemas logísticos con su equipamiento impiden que se presenten este 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

La banda inglesa liderada por Bernard Sumner, comenzaba en el país el tramo sudamericano de su gira, que incluye, además, Argentina y Brasil.

NOTICIA EN DESARROLLO