New Order cancela show en Chile

Luego de que New Order fuera parte del festival Corona Capital, en México, New Order, según trascendió, no se presentaría en nuestro país.

Según información de la productora a cargo, Lotus, "problemas de retraso en la salida de la carga de sus equipos desde México" impedirán que se presenten este 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

"Tanto la banda como la producción, lamentan profundamente esta situación", agregaron.

La banda inglesa liderada por Bernard Sumner, comenzaba en el país el tramo sudamericano de su gira, que incluye, además, Argentina y Brasil.

El reembolso de los tickets se realizará desde el 22 de noviembre al 22 de diciembre, a través del mismo medio por el cual se compró, demorando aproximadamente 25 días hábiles.

Para las personas que no han retirado su entrada, el dinero será reversado automáticamente según la misma forma de pago utilizado a al momento del pago.

En el caso de quienes sí han retirado su entrada, y la compra fue realizada en cualquier punto de venta -a excepción de Hites- o por internet, la devolución puede ser solicitada en todos los puntos de venta de Punto Ticket.

Si la compra fue realizada en tiendas Hites, debe acercarse al mismo lugar donde la adquirió, presentando la boleta y la entrada (debe estar completa) y la devolución del dinero la verá reflejada en la próxima facturación.

Para cualquier duda, puede escribir al servicio de atención al cliente de Punto Ticket ayuda@puntoticket.cl