Netflix traerá de vuelta 'Ghost in the Shell'

Netflix confirmó que está trabajando en un nuevo animé de Ghost in the Shell, pero no especificó si tratará de una película o una serie.

La producción, que se llamará “Ghost in the Shell: SAC_2045”, debutará en el servicio de streaming en algún momento de 2020.

La nueva historia será co-dirigida por Kenji Kamiyama (“Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”) Shinji Araki (“Appleseed”).

En su afán por atraer a los fanáticos del animé, Netflix ya había anunciado la creación de una serie con actores reales de Cowboy Bebop.