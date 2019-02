Netflix tiene nuevo logo para sus producciones originales

A contar de este 1 de febrero, todas las películas, documentales y series originales de Netflix tendrán un nuevo logo de apertura, ya que la plataforma cambió su antigua presentación, pero sin modificar el sonido asociado a sus producciones.

A través de Twitter, la compañía explicó que "a partir de hoy hay un nuevo logo animado antes de nuestros originales. Muestra el espectro de historias, idiomas, fans y creadores que hacen de Netflix algo bello. Ahora en un fondo aterciopelado para establecer mejor el estado de ánimo".

"Y antes de que lo pregunten: no, el sonido no está cambiando", aclararon.

SOME PERSONAL NEWS: Starting today there's a new logo animation before our originals. It shows the spectrum of stories, languages, fans, & creators that make Netflix beautiful — now on a velvety background to better set the mood.



And before you ask: no, the sound isn’t changing pic.twitter.com/itwYXRe6ZF