Netflix solicitó a sus seguidores que dejen de hacer el reto viral de 'Bird Box'

Bird Box: A ciegas, la nueva película de Netflix, arrasó entre los usuarios, quienes generaron uno de los "challenges" más populares de estos días.

El desafío #BirdBoxChallenge se trata de grabar un video realizando actividades cotidianas con los ojos vendados, tratando de imitar la vida de Malorie y sus dos hijos.

Luego de notar que mucha gente se sumó a este nuevo reto viral, Netflix, a través de Twitter, solicitó que los seguidores de la película que dejen de hacerlo.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGA ESTE DESAFÍO DE 'BIRD BOX CHALLENGE'.No sabemos cómo comenzó esto, apreciamos el amor, pero Boy and Girl solo tienen un deseo para 2019 y es que no terminas en el hospital debido a los memes", escribieron.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.