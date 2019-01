Netflix reveló un nuevo secreto sobre 'Black Mirror: Bandersnatch'

Black Mirror: Bandersnatch, la película interactiva de Netflix, es uno de los fenómenos favoritos de la plataforma de streaming, que día a día suma a más fanáticos.

La cinta, ambientada en 1984, muestra la historia de Stefan, un joven desarrollador de videojuegos, que se ve atormentado por lo que el usuario decide sobre su personaje, con las múltiples opciones que entrega la entrega.

Como sabemos, la película cuenta con varios finales y secuencias ocultas. Es más, hace poco Netflix reveló otro gran secreto de Bandersnatch. A través de la cuenta del Reino Unido del servicio, escribieron: "¿creían haberlo visto todo en bandersnatch? Intenten tomar la foto familiar, dos veces".

Obviamente, los seguidores de la serie -y la cinta- probaron la opción y dieron con la sopresa, que consiste en que, al tomar la foto dos veces, Stefan es apuñalado por Jerome F. Davies, el creador del libro.

think you've seen everything there is to see in bandersnatch? try picking up the family photo, ~twice~