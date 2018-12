Netflix reveló la lista de las series más populares en Chile

Netflix América Latina reveló el ranking de series más populares en Chile en lo que va del año.

Desde Twitter, la plataforma señaló que "no son las más vistas, sino las películas que vimos una y otra vez, las series que maratoneamos y los actores que crecieron en seguidores después de sus estrenos".

En nuestro país, la serie francesa The Forest se quedó con el primer lugar, seguida por la producción colombiana Distrito Salvaje.

Además, en el cuarto lugar se encuentra el popular animé The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments (Nanatsu no Taizai), que este año estrenó su segunda temporada.