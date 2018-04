Netflix revela un primer video de Stranger Things 3

Netflix reveló las primeras imágenes de Stranger Things 3, pero no se trata de un adelanto, sino de un video que anuncia que la serie entró en su fase de producción.

En él aparecen de manera enigmática los seis niños protagonistas: Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink) y la enigmática Eleven (Millie Bobby Brown).

Además, se confirma que se sumarán al elenco Maya Hawke (Little Woman), Cary Elwes (The Princess Bride, Robin Hood) y Jake Busey (Ray Donovan, Enemy of the State).

La tercera temporada de Stranger Things aún no tiene fecha de estreno, aunque David Harbour (sheriff Hopper) aseguró en entrevista con Variety que habrá que esperar hasta el 2019.