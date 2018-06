Durante esta jornada, usuarios a nivel global reportaron intermitencias en el servicio de streaming Netflix.

A través de redes sociales se encendieron las alarmas, obligando a la plataforma a responder por la misma vía.

"Somos conscientes de que usuarios tienen problemas para el streaming en todos los dispositivos. Estamos investigando el problema y apreciamos su paciencia", escribieron antes de lanzar gifs, en su cuenta en español, revelando la solución al problema.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.