Netflix realizará serie de Magic: The Gathering junto a los hermanos Russo

Netflix continua ampliando su catálogo de producciones y esta vez, anunciaron que comenzarán con la creación de una serie de Magic: The Gathering.

El popular juego de cartas llegará al servicio de streaming en formato de animación y buscará mostrar las historias que hay detrás del universo fantástico de Dominia.

Sin embargo, el anuncio no se quedó ahí y es que la producción contará con la supervisión y participación de los hermanos Joe y Anthony Russo, quienes fueron los directores de la reciente Avengers: Endgame.

Si bien, aún no hay una posible fecha de estreno, sí se conoce que el trabajo contará con la animación de Bardel Studios, quienes son los responsables de trabajos como Rick & Morty y Teen Titans Go!.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq