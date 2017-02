Netflix presentó el avance de su próxima película con Adam Sandler

Netflix presentó el tráiler de Sandy Wexler, su próxima película original protagonizada por Adam Sandler.

La cinta gira alrededor de un representante de talento que trabaja en Los Ángeles durante la década de los 90, quien maneja diligentemente a un excéntrico grupo de clientes al margen de la industria del espectáculo.

Su devota dedicación se pone a prueba cuando se enamora de su más reciente cliente, Courtney Clarke (ganadora del Oscar y ganadora del Grammy Jennifer Hudson), una cantante tremendamente talentosa que descubre en un parque de diversiones.

El filme original de Netflix también está protagonizado por Kevin James (True Memoirs of An International Assassin), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine, Beastmaster), Lamorne Morris (New Girl), Nick Swardson (The Do-Over), Rob Schneider, Jane Seymour, Carl Weathers y Arsenio Hall.

El filme estará disponible en Netflix el 14 de abril de 2017.