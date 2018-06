Netflix presenta las novedades para julio de 2018

La plataforma de películas por streaming, Netflix, dio a conocer las novedades que se vienen en julio para nuestro país, en donde destacan diversas producciones protagonizadas por mujeres.



Dentro de lo más destacado en cuanto a series se cuenta la sexta temporada de Orange is the New Black, en donde las reclusas de Litchfield siguen armando revuelo a pesar de estar tras las rejas.



En cuanto a películas, llama la atención la presencia de Píxeles, la cinta protagonizada por Adam Sandler y Kevin James en donde deben salvar a la tierra del ataque de los alienígenas, aunque por medio de los videojuegos.



Estas son las novedades:



Series

Orange Is the New Black: Temporada 6 (27/7/2018)

Luego del motín, las chicas están rodeadas de enemigos nuevos y peligrosos y enfrentan cargos muy graves. ¡Adiós, Litchfield!

Anne with an E: Temporada 2 (6/7/2018)

El adorado mundo de Green Gables de Anne no para de crecer, de recibir gente nueva, ni de enseñar profundas lecciones sobre amar, soltar y madurar.

Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho - 2018 (6/7/2018)

En el nuevo set de episodios de 2018, Jerry Seinfeld pasea con doce grandes de la comedia: Jerry Lewis (en su último proyecto), Ellen DeGeneres, Dave Chappelle y más.

Chicas buenas (3/7/2018)

Tres madres cansadas de llegar raspando a fin de mes deciden robar un supermercado para lograr algo de independencia.

Roma: Imperio de sangre (27/7/2018)

Julio César asciende para forjar una de las dinastías más importantes de la historia, pero pronto descubre que el poder ilimitado tiene un precio.

Bienvenidos a la familia (27/7/2018)

Una madre soltera en la ruina se une a la novia de su padre fallecido para ocultar su muerte tras enterarse de que no las incluyó en el testamento.

¡Samantha! (6/7/2018)

Estrella infantil en los 80, Samantha aún no se rinde y se aferra a lo que le queda de fama. Además, tiene un plan arrollador para volver a la cima. Bueno, tiene un plan.

Sugar Rush (13/7/2018)

El tiempo es el ingrediente más importante para estos equipos que compiten contrarreloj para hornear los mejores postres.

La Trêve (20/7/2018)

Aún deshecho por una pérdida, un detective regresa a la aparente tranquilidad de su pueblo; sin embargo, un caso pronto sacará a la luz los oscuros secretos del pasado.

Juegos sagrados (6/7/2018)

Basada en una novela y ambientada en medio del caos de Bombay, esta serie épica explora el submundo corrupto que yace bajo el renacimiento económico de la India.

Archer: Temporada 9 (13/7/2018)

Ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, Archer y su banda de inadaptados llegan a una isla donde las arenas movedizas y los caníbales son el pan de cada día.

Bates Motel: Temporada 5 (30/7/2018)

Han pasado dos años y Norman parece vivir una vida normal. Pero aún hay ideas oscuras que acechan su mente.

El Chapo: Temporada 3 (Próximamente)

El Chapo regresa con más fuerza para convertirse en el capo más poderoso del mundo. ¿Logrará la DEA imponer sus reglas?

The Comedy Lineup (3/7/2018)

Un grupo diverso de comediantes emergentes presenta sus rutinas de stand up en quince minutos.

El interior es lo que cuenta (20/7/2018)

Parecen comunes por fuera, pero esconden los secretos más extraordinarios en su interior.

Jimmy: The True Story of a True Idiot (20/7/2018)

En los años ochenta, un ingenuo llamado Hideaki conoce a Sanma, una leyenda de la comedia, se cambia el nombre a Jimmy y se convierte en una superestrella.

El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 (15/7/2018)

El cómico Joel McHale presenta más noticias sobre tendencias, cultura pop, redes sociales, sketches originales y otras genialidades.

Final Space (20/7/2018)

En esta comedia animada de ciencia ficción, Gary y un alienígena intentan descifrar un misterio o dos: si el universo tiene fin (y dónde está).

Películas

De caza con papá (6/7/2018)

Una estrella de videos de cacería quiere acercarse a su hijo y lo invita a uno de sus viajes, pero aprende que los lazos familiares tienden a cortarse si son forzados.

Bajo la piel de lobo (6/7/2018)

Un cazador que vive en un pueblo alejado al norte de España decide acabar con su soledad buscándose una esposa.

El final de todo (13/7/2018)

Tras un misterioso cataclismo, un hombre emprende un viaje peligroso a través del país para reunirse con su novia embarazada.

El aviso (24/7/2018)

Un niño recibe una amenaza de muerte. Jon, un joven obsesionado con los números, descubre un patrón en común con una serie de asesinatos. ¿Podrá salvarlo?

Extinción (27/7/2018)

La pesadilla de un hombre de familia se vuelve realidad luego de que una fuerza extraterrestre empieza a exterminar a los habitantes de la Tierra.

Buenos vecinos 2 (14/7/2018)

El plan de Mac (Seth Rogen) y Kelly (Rose Byrne) es vender la casa, pero pueden tener problemas si los futuros compradores se enteran de que al lado se hospeda una progresista hermandad.

Pixeles (28/7/2018)

Los alienígenas atacan la Tierra, pero el presidente y sus amigos de la infancia (que solían ser los reyes de los videojuegos) entran en acción. Protagonizada por Adam Sandler y Kevin James.

Reporteras en guerra (10/7/2018)

Una reportera decide dar un giro a su vida y a su carrera. Entonces se instala en una zona de guerra en Oriente Medio, donde vuelve a descubrir su talento. Con las actuaciones de Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, entre otros.

La noche del demonio: Capítulo 3 (2/7/2018)

La psíquica Elise Rainier acepta a regañadientes contactar a una adolescente con su madre muerta, pero al hacerlo desata a un demonio que atormenta a la chica.

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos (14/7/2018)

Humanos y orcos se enfrentan después de que los guerreros de Draenor llegan a Azeroth a través de un portal. Película fantástica basada en el famoso videojuego homónimo.

Atrapado en los noventa (7/7/2018)

Un estudioso adolescente que intenta sobrevivir en un rudo barrio de Los Ángeles recibe la invitación para asistir a una fiesta que cambiará su vida para siempre.

The End of the Tour (31/7/2018)

En este relato de la reveladora entrevista de cinco días entre el periodista de Rolling Stone, David Lipsky, y el famoso escritor David Foster Wallace.

El club de los buenos infieles (19/7/2018)

Cuatro ex compañeros de escuela deciden crear un club para recuperar el deseo que falta en sus matrimonios.

Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (31/7/2018)

El matrimonio de su hija fracasó, y Ricki (Meryl Streep) quiere ayudar. ¿Perdonarán sus hijos que los haya abandonado para convertirse en una estrella de rock?

Documentales y especiales

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 2 (6/7/2018)

Raphael Rowe estuvo 12 años tras las rejas por un delito que no cometió. Ahora, investiga desde adentro algunas de las prisiones más intimidantes.

Salud a la venta (27/7/2018)

Este innovador documental explora la forma en la que la multimillonaria industria de los dispositivos médicos pone en riesgo diariamente a los pacientes.

First Team: Juventus: Parte B (6/7/2018)

En la segunda mitad de la temporada, la Juve espera poder mantener el ritmo para ganar otro scudetto al mismo tiempo que pelea por la Champions.

Capos de la droga: Temporada 2 (10/7/2018)

Los capos de la droga como el Chapo, Jemeker Thompson, Christopher Coke y Klaas Bruinsma usan la intimidación y la violencia para hacer dinero y evitar a las autoridades.

Somebody Feed Phil: El segundo plato (6/7/2018)

Phil Rosenthal sigue su travesía culinaria por Dublín, Venecia, Buenos Aires, Copenhague, Ciudad del Cabo y Nueva York.

El otro turismo (20/7/2018)

Desde un lago nuclear a un bosque encantado, el periodista David Farrier visita sitios turísticos inusuales (y muchas veces macabros) en todo el mundo.

Last Chance U: La vida después de EMCC (20/7/2018)

Esta aclamada serie ahora se concentra en el Independence Community College de Kansas, donde un entrenador estricto intenta mejorar un programa en problemas.

100 días de soledad (6/7/2018)

El fotógrafo español José Díaz pasa cien días de soledad en una montaña remota para conectarse con la naturaleza y documentar la belleza a su alrededor.

Kids

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (13/7/2018)

Dos amigos muy picarones que enfrentan una desventura tras otra con el insoportable director de su escuela lo convierten en un superhéroe: el Capitán Calzoncillos.

Cupcake y Dino: Servicios generales (27/7/2018)

En esta disparatada serie animada, un cupcake ambicioso y su amistoso hermano dinosaurio intentarán dominar la industria de los servicios generales en la gran ciudad.

Home: Las aventuras de Tip y Oh: Temporada 4 (20/7/2018)

Tip y Oh continúan su vida fabulosa en la Tierra y el espacio. ¿Preparándote para divertirte?

Luna Petunia: De vuelta en Amazia: Temporada 2 (20/7/2018)

Regresó con el poder de hacer posible lo imposible. Únete a Luna y sus amigos, que vivirán nuevas aventuras en el mágico reino de Amazia y más allá.

La peor bruja: Temporada 2 (27/7/2018)

Pociones por aquí, escobas por allá, aventuras por doquier. Descubre las nuevas andanzas de Mildred en la Academia Cackle. Basada en las famosas novelas de Jill Murphy.

Pato, pato, ganso (20/7/2018)

Un ganso toma bajo su ala a dos patitos perdidos para ayudarlos a llegar al sur. Juntos, vivirán una aventura inolvidable.

A rienda suelta: Temporada 2 (6/7/2018)

Zoe y el equipo de Bright Fields enfrentan una pérdida, un misterioso incendio y otros obstáculos mientras se preparan para la competencia nacional.