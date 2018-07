Netflix lidera por primera vez en la historia las candidaturas a los Emmy 2018

La Academia de Televisión de Estados Unidos reveló los nominados para la 70ª edición de los Premios Emmy y Netflix fue la cadena con más candidatos por primera vez en la historia.

La plataforma de streaming alcanzó 112 nominaciones frente a 108 de HBO. Sin embargo, la serie con más opciones de galardón pertenece precisamente a esta última: Game of Thrones.

La producción de la penúltima temporada, emitida el año pasado, puede ganar 22 galardones -dos menos que la versión anterior-, incluido mejor drama. Le siguen American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace (18) y Atlanta (16).





En esta categoría deberá enfrentar la última temporada de The Americans, de la cadena FX, y la ganadora del año pasado, The Handmaid's Tale, de la plataforma Hulu. También compiten The Crown, Westworld, This is Us y Stranger Things.

En mejor actriz de drama, lidera la nómina Elisabeth Moss (Defred en The Handmaid's Tale), donde competirá con Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (The Americans) y Evan Rachel Wood (Westworld).





En mejor actor de drama, aparecen dos duplas: Sterling K. Brown y Milo Ventimigli de This is Us, y Jeffrey Wright y Ed Harris de Westworld. Ellos competirán contra Matthew Rhys (The Americans) y Jason Bateman (Ozark).

Ante el retraso de la nueva temporada de Veep, aparecen como tres fuertes competidores Atlanta de FX, Glow de Netflix y Barry de HBO. Completan la lista Black-ish, Curb your Enthusiasm, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy Schmidt y The Marvelous Mrs Maisel.

La entrega de premios será el próximo 17 de septiembre.





Mejor drama

Juego de tronos

The Handmaid's Tale

The Crown

The Americans

Stranger Things

This is Us

Westworld

Mejor actriz en drama

Sandra Oh (Killing Eve)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Keri Russell (The Americans)

Claire Foy (The Crown)

Evan Rachel Wood (Westwood)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Mejor actor en drama

Jason Bateman (Ozark)

Matthew Rhys (The Americans)

Milo Ventimiglia (This is Us)

Serling K. Brown (This is us),

Jeffrey Wright (Westworld)

Ed Harris (Westworld).

Mejor comedia

Atlanta

Barry

Blackish

Curb Your Enthusiasm

The Marvelous Mrs. Maisel

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

GLOW

Mejor actor en comedia

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Anthony Anderson (Black-ish)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Ted Danson (The Good Place)

William H. Macy (Shameless).

Mejor actriz en comedia

Pamela Adlon (Better Things)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Issa Rae (Insecure)

Lily Tomlin (Grace y Frankie)

Allison Janney (Mom)

Mejor miniserie

Genius: Picasso

Godless

Patrick Melrose

The Alienist

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.