Netflix lanzó nuevo teaser de la nueva temporada de La Maldición de Hill House

La primera temporada de The Haunting of Hill House se convirtió en una de las favoritas de los usuarios de Netflix, y por lo mismo anunciaron que tendrá una segunda entrega.

Como era de esperarse, la serie volverá como una antología. Es decir, con una nueva historia y personajes pero bajo la misma premisa.

Además, esta segunda temporada estará centrada en una nueva vivienda maldita y, como resultado, presentará una nueva historia con personajes completamente desconocidos. Es por esta razón que Netflix se refiere a la serie como La Antología Haunting.

La renovación llega como parte de un acuerdo entre Netflix y Mike Flanagan, el creador de The Haunting of Hill House, y Trevor Macy, productor ejecutivo de la serie; bajo el cual se producirán y desarrollarán nuevas series para la plataforma durante los próximos años.

Junto al anuncio, la cuenta oficial de Twitter de La Maldición de Hillhouse reveló un video que da pistas de cómo será la nueva temporada, la cual pasará a ser The Haunting of Bly Manor, basada en la novela de terror psicológico de Henry James The Turn of the Screw.

You guessed it. The HAUNTING OF BLY MANOR, a new chapter in the Haunting series based on the works of Henry James, is coming in 2020. pic.twitter.com/nvhRBEfH2E — The Haunting of Hill House (@haunting) 21 de febrero de 2019