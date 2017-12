Netflix funa a ejecutivo de HBO por la ausencia de Game of Thrones en su catálogo

Un nuevo video en el canal de Youtube de Netflix fue protagonizado por dos de sus más altos ejecutivos: Ted Sarandos, jefe de contenido, y Tod Yellin, vicepresidente de proyectos.

Ambos se dedicaron a responder consultas y comentarios de los usuarios de Latinoamérica en Twitter, en un tono distendido y de buen humor.

Sin embargo, impacto causó al cierre del video, cuando la tuitera JaviRaymundo consulta: "¿Cuándo va a estar Game of Thrones en Netflix?".

La respuesta de Sarandos no se hizo esperar y recomendó a la usuario "escribirle un e-mail a rpleper@hbo.com y preguntarle", lo que Yellin aplaudió: "Sabio consejo".





Richard Pleper es el copresidente y director de HBO desde 2007. Bajo su mando la cadena ha estrenado series como Game of Thrones, True Blood, Boardwalk Empire, Girls, The Newsroom, The Young Pope, True Detective, entre otras.

Sin embargo, durante su mandato ha debido enfrentar la competencia de Netflix y lanzó para el mundo su propia aplicación HBO GO, que presentó severas fallas durante la emisión de la séptima temporada de Game of Thrones.