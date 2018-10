Netflix confirmó la tercera temporada de "Atypical"

Netflix anunció que Atypical, la serie que narra la vida de un joven con autismo, regresará con una tercera temporada que tendrá diez capítulos.

A través de sus redes sociales comunicaron que "es un gran día, porque la temporada 3 de Atypical está en camino… Próximamente en Netflix".

La renovación de la producción se anuncia luego de dos meses del lanzamiento de la segunda parte, las que también constaron con diez episodios de casi media hora.

La serie narra la historia de Sam Gardner, un joven de 18 años que tiene autismo, quien está en una constante búsqueda de su independencia y el amor, mientras su familia lidia con diversos problemas.

Atypical está protagonizada por Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rappaport, Amy Okuda, Brigette Luncy-Paine, Jenna Boyd y Nik Dodani.

It's a great day, because Atypical Season 3 is on the way! 🐧 Coming soon to Netflix. pic.twitter.com/7Dzp6vWkDm