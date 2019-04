Netflix confirmó la segunda temporada de The Umbrella Academy

Tras el éxito de la primera temporada, Netflix confirmó que la segunda entrega de The Umbrella Academy saldrá más pronto de lo que sus fanáticos esperaban.

El elenco original, que regresa para interpretar a sus personajes, incluye a Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Número Cinco), y Justin Min (Ben).

Sin embargo, esta segunda temporada tendrá nuevos personajes que serán revelados a medida que los capítulos vayan avanzando.

It’s official! Season 2 of @umbrellaacad is coming!💪🏼☂️💪🏼☂️💪🏼☂️💪🏼☂️#umbrellaacademy https://t.co/ceWD1Tzma1