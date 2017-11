Netflix confirma que producción de la última temporada de House of Cards está suspendida

Luego del escándalo surgido por la acusación de acoso en contra de Kevin Spacey, varios medios norteamericanos informaron que la serie House of Cards llegaba a su fin con la sexta temporada. Sin embargo, desde Netflix hay novedades acerca del tema.



El servicio de streaming, productora de la popular obra, informó que no está terminada la historia de Francis Underwood.



"La producción de la última temporada de House of Cards está suspendida hasta nuevo aviso. De esta manera tendremos tiempo para evaluar la situación actual", afirmó Netflix vía Twitter.



La plataforma añadió que se está en conversaciones con el elenco de la serie, y que pronto se darán más detalles.

Estamos en pláticas con el elenco y equipo de producción, pronto daremos mas detalles. — Netflix LATAM (@NetflixLAT) October 31, 2017