Netflix aumenta los costos de planes de suscripción en 41 países, pero no afectará a Chile

La empresa estadounidense de entretenimiento, Netflix, ha decidido aumentar el costo de todos los planes de suscripción a su plataforma de streaming en los Estados Unidos y en 40 países del continente Americano donde se cobra en la divisa norteamericana.

Por medio de un comunicado de prensa, Netflix indicó que "el incremento es de un 13% a 18%, el mayor desde que la plataforma fue lanzada hace 12 años. Las alzas de precios se aplicarán a los suscriptores en los próximos meses y a los nuevos clientes de inmediato".

Pese a lo anterior, esta medida no afectará a nuestro país, debido a que la empresa "ha aumentado precios en los Estados Unidos y en varios mercados de América Latina y el Caribe donde la facturación se cobra en dólares estadounidenses, lo cual no afecta a Chile. Los aumentos de precio son específicos para cada mercado y este aumento no influye ni indica un cambio en otra región", indican.

Según señala la compañía, el aumento de los precios se debe a la "enorme inversión que se realiza en la producción de series y películas originales, como las exitosas Stranger Things o Bird Box: A ciegas, de cara al auge de competencia como Disney, HBO, Amazon o la recién anunciada plataforma de NBC".

Los planes -que parten corriendo desde este martes- han quedado en 8.99, 12.99 y 15.99 dólares el mes y se comenzarán a aplicar desde los próximos meses en las cuentas de los usuarios.