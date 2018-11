Netflix anunció fecha de su nueva serie documental "Dogs"

Los amantes de los perros tendrán que anotar en sus celulares o calendarios que el próximo viernes 16 de noviembre Netflix estrenará mundialmente Dogs, su nueva serie documental sobre el mejor amigo del hombre.

La producción contará con seis episodios y está a cargo de de Glen Zipper (Foo Fighters: Back and Forth, Undefeated) y Amy Berg (Deliver Us from Evil), quienes seguirán historias individuales de dueños y sus perritos "celebrando los profundos vínculos emocionales entre las personas y sus amados amigos de cuatro patas", en Siria, Japón, Costa Rica, Italia y Estados Unidos.

Sobre Dogs, Zipper señaló a Variety que: "los perros no sólo nos hacen sentir amados, sino que también nos hacen sentir seguros. En el mundo en que vivimos hoy, no importa cuán divididos estemos, debemos preocuparnos en darnos cuenta de lo mucho que significan los perros para todos nosotros y cómo nuestro vínculo con ellos puede ayudarnos a unirnos".

"En tiempos de división, volatilidad y confusión, Dogs es una limpieza emocional del paladar", agregó Berg. "Ver el show ofrece un bálsamo para el espíritu y nos recuerda el poder redentor del amor", expresó.