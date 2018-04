Netflix anuncia sus estrenos en mayo para Latinoamérica

Este mes debuta la primera serie danesa original de Netflix, The Rain, y además vuelve con su cuarta temporada Unbreakable Kimmy Schmidt, entre otros shows que la plataforma de streaming estrenará a partir de mayo.

Películas como No Estoy Loca estarán disponibles desde el 4 de mayo, y El Hilo Rojo con Benjamín Vicuña y China Suárez llega el 19 de mayo.

Este mes también llegan los siguientes títulos:

• Anon - Película Original de Netflix

• Cargo - Película Original de Netflix

• Dear White People: Volumen 2 - Serie Original de Netflix

• Ali Wong: Hard Knock Wife - Especial de comedia Original de Netflix

• 27: Gone Too Soon