Netflix adaptará Cowboy Bebop en serie live-action

Netflix anunció que adaptará a una serie live-action uno de los animes más influyentes de toda la historia: Cowboy Bebop.

Según confirmó en sus redes sociales, la producción contará con la participación de su creador original, Shinichiro Watanabe. El guion del capítulo piloto será escrito por Christ Yost, uno de los guionistas de Thor: Ragnarok.

Cowboy Bebop debutó en abril de 1999 y contó con 26 episodios. El anime relata la historia de un grupo de cazarrecompensas que viaja por el espacio a bordo de su nave Bebop, liderada por Spike Spiegel y Jet Black.

La serie ganó fama mundial gracias a la intrigante historia de sus personajes y una gran banda sonora a cargo de Yoko Kanno.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH