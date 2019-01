Néstor Cantillana sobre su personaje en 'Pacto de Sangre': 'Me encantaría que me mataran'

Néstor Cantillana, quien da vida a Marco Toselli en Pacto de Sangre, se refirió a su violento y celópata personaje en conversación con HoyxHoy, además de hablar sobre las grabaciones de los últimos capítulos de la producción.

Respecto a Marco y las escenas de violencia, el actor dijo que "leo las escenas y digo 'chuta, mañana toca esto terrible' y nos preocupamos mucho de no tocarle ni un pelo a mi compañera. Eso lo hemos armado, ni siquiera una cachetada, nada ha sido real".

"Se marca una coreografía que se ensaya mucho para grabarla una sola vez. Porque no es sólo la cosa física, sino que también emocionalmente es súper jodido agredir, y para mi compañera, ser agredida es fuerte", agregó.

En cuanto a lo que puede suceder con Marco en lo que queda de historia, el intérprete manifestó que "en realidad ni siquiera me he puesto a pensar en qué me gustaría o no, soy una herramienta del engranaje, confío plenamente en cómo los guionistas han contado esta historia".

"A uno como actor o a mí por lo menos me encanta morir, me encantaría que me mataran, una cosa bien dramática para seguir en esa línea, pero no sé si es lo que pasa" agregó.

En esa línea, sostuvo que "si el tipo (Marco) se va preso también me parece bien. Y si se arranca y no le tocan ni un pelo sería horrible, horrible, pero también son cosas que pasan en este país, entonces tampoco sería malo".

"Le tengo mucha fe al final. Yo creo que va a quedar la cagada como tiene que quedar. Tiene que ser intenso, tiene que ser un final potente", concluyó Cantillana.