Néstor Cantillana: 'Me gustaría que Gabriel Boric fuera presidente'

El actor Néstor Cantillana participó en el Manifiesto de La Tercera, en donde reveló varios aspectos acerca de su posición frente a temas de contingencia, como lo son el aborto y el VIH, además de sus preferencias políticas.



A su parecer, "no puede ser que no haya dispensadores de preservativos en los liceos", ya que "esa cosa moralista, católica, pechoña, de que para los jóvenes la mejor forma de no contraer VIH es no teniendo vida sexual… ¿en qué planeta vivís? Hay que educar, decirle a la gente que use preservativo".



El actor que interpreta a Marcos en Pacto de Sangre también destacó que son necesarias las denuncias por acoso para que de esta forma no se repitan, y que si bien se ocupan las funas como herramienta para enlodar y ensuciar, como en toda revolución "ruedan cabezas".



Cantillana expresó que "me gustaría que Gabriel Boric fuera presidente. Lo respeto muchísimo y creo que es un tremendo político. Es de las personas más consecuentes que conozco: que esté ahí con sus peinados en el Congreso y después vaya a las protestas. Lo de la polera fue un error (con respecto a lo de la tenida sobre Jaime Guzmán), una tontera, pero es raro que sea tanta noticia".



Por último, el actor consideró que el aborto debiera ser totalmente legal, ya que es un derecho de la mujer.



"Si eres religioso, crees en la vida y todo ese discurso, no te hagas un aborto. Pero ¿por qué cerrarle la puerta al resto? Tengo amigas que se han hecho abortos y es una experiencia dolorosa, terrible, traumática. ¿Por qué, además, hacerlo más difícil? Es una crueldad", afirmó.