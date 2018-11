Neon Genesis Evangelion aterrizará en Netflix el 2019

Neon Genesis Evangelion, uno de los anime más influyentes de la historia, llegará al catálogo de Netflix en 2019.

Se trata de los 26 capítulos originales más dos películas: "The End of Evangelion" y "Death & Rebirth", ambas son readaptaciones del final de la serie.

En su anuncio, el servicio de streaming destaca:

"Dos palabras: Evangelion y Netflix. El anime que dejó al mundo sin aliento está de regreso. La serie original de veintiséis episodios, ‘Neon Genesis Evangelion’, y las dos películas, ‘Neon Genesis Evangelion: El final de Evangelion’ y ‘Neon Genesis Evangelion: Muerte (Verdad)²’, se estrenan en 2019, ¡solo en Netflix!".

Creada por Hideaki Anno y producida por estudios Gainax, la historia de Neon Genesis Evangelion (1995) se sitúa 15 años después del segundo impacto en la Tierra y la invasión de gigantescas criaturas conocidas como ángeles.

La serie relata las frustraciones de Shinji Ikari, un estudiante de 14 años que se convierte en piloto del Eva 01, una unidad de combate gigante que tiene un origen biológico, pero potenciada cibernética y mecánicamente.

El enigmático final de la serie motivó la extensión de la historia a través de recapitulaciones (Death & Rebirth), finales alternativos (The End of Evangelion), remasterizaciones (Revival of Evangelion) y la actual secuela de películas (Rebuild of Evangelion).

Recientemente se revelaron las primeras imágenes de la cuarta cinta.

