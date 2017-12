Negro Piñera y su relación con Yasmín Valdés: "Somos grandes amigos"

Miguel "Negro" Piñera acudió a Algo Personal para conversar de su vida y se refirió a su relación con Yasmín Valdés, con quien llegó a la celebración del triunfo presidencial de su hermano Sebastián Piñera.



"Somos grandes amigos. Estamos trabajando juntos. Trabajamos en la campaña, haciendo eventos", dijo el cantante de entrada.



Además, recordó su relación pasada y alabó las aptitudes de la actriz: "Pololeamos hace como 20 años atrás. Ella canta, baila, actúa, tiene un talento y guapísima, me acompaña en mis actuaciones".



Por último, descartó estar en pareja junto a Valdés y aseguró que mantiene una buena relación con todas sus exparejas. "Somos amigos. Yo soy amigo de todas mis ex. Con la Belén (Hidalgo) estamos conversando, me 'whatssapea' harto. La Carlita (Ochoa) la veo a cada rato, la Emilia (Sottano) a cada rato, la Yasmín somos yuntas".