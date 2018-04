Negro Piñera con todo contra Maldonado: "No sé cómo esa señora tiene pantalla"

Los cuestionamientos siguen en contra de Patricia Maldonado, a raíz de la defensa que manifestó hacia el diputado Ignacio Urrutia, puesto que ahora fue Miguel Piñera quien criticó que la cantante tenga incluso vitrina en la televisión chilena.



El Negro afirmó que "encuentro lamentable lo de la señora Maldonado que tratara a la familia de Desaparecidos como 'los terroristas' con aguinaldo", profundizando en que "lo encuentro una falta de respeto cuando todos sabemos cómo ellos son de Pinochetistas, que es facha".



"No me sorprende tanto porque ella siempre fue de extrema derecha y apoyó a Pinochet. No sé cómo esa señora tiene pantalla", añadió.



Vale mencionar que la mala relación entre ambos surgió tras la desaparición de Jorge Pino, esposo de Maldonado, por 20 días y que dio pie a uno de los grandes mitos de la farándula chilena.