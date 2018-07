"Negro" Piñera: "A mi hermano le gustaría ser un poco más como yo"

Una controvertida participación tuvo Miguel "Negro" Piñera en la sección "Manifiesto" del diario La Tercera, donde admitió su conocido amor por la vida nocturna, aclaró el video donde se ve manejando a exceso de velocidad, y reveló su relación con el alcohol y los excesos.

"Soy carretero porque es mi pega, porque soy un obrero del entretenimiento", contó, declarando que sale todos los días, que su hermano, el Presidente Sebastián Piñera nunca le ha dado mesada, y que lo llama una vez a la semana. Me dice: "'Negrito', ¿cómo estái? ¿Necesitái algo? ¿Cómo está el corazoncito?" Él es muy generoso, incluso ahora le dije que me encantaría ser agregado cultural en Cancún", bromeó.

Además, se asumió como "el popular de los Piñera" y como una "paloma blanca" en su familia, en oposición a su hermano José, que "es la oveja negra, pero hay que puro chasconearlo. Le faltan unos copetes, una piscolita", recomendó.

Sobre la serie de episodios de Diego Maradona en el Mundial, admitió que le "dio vergüenza, me dio pena. No sé cómo llega a ese estado, ¿cómo alguien llega ahí? Yo nunca he tenido un exceso. Pero tampoco me voy a hacer el cartucho: cuando fui joven probé todo", confesó.

"Jamás he estado borracho. Soy lo más ubicado y equilibrado que hay. Soy más sano que cualquiera y en el día me cuido. Incluso, hubo un tiempo en que era vegetariano, hacía yoga, tomaba macrobióticos y era cero alcohol. Duré 10 años así. Ahora también me alimento bien: estoy comiendo carnes blancas, mucho pescado, mucho antioxidante. Los antioxidantes son la papa", recomendó el "Negro", agregando que su secreto es no juntarse con gente de su edad. "Yo tengo 63, pero me siento de 33. Me siento en la edad de Cristo. Es más, creo que soy el Mesías".

Respecto al video que se viralizó manejando a exceso de velocidad, explicó que es "de hace muchos años", y que lo tenía guardado la diputada Pamela Jiles. "Hace mucho que no manejo, aunque tengo mi licencia al día, pero hace muchos años que tengo chofer. Él me lleva y me trae de los carretes, yo no manejo por nada", añadió, revelando además que fue filmado en Playa del Carmen. "Lo tenía guardado la diputada, que sabemos que es comunista y le tiene mucha mala a mi hermano Sebastián".

Comentando que tiene una muy buena relación con su exparejas, que sus pérdidas familiares han sido sus grandes dolores y y que ha vivido una vida intensa, Piñera admitió que a su hermano "le gustaría ser un poco más como yo". "En las encuestas tendría mucha mejor aprobación que Sebastián, porque yo soy transversal. Por noche me saco 300 selfies: todos quieren una selfie conmigo, pero no todos quieren una selfie con Sebastián", afirmó.

En cuanto a una eventual encarnación, su elección sería un tigre de Malasia "porque tengo buenas garras. Agarro por allá y agarro por acá. Yo no tengo las manitos cortas, las tengo bien largas", dijo.