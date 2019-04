Natti Natasha reveló por qué se hizo un aumento mamario

La cantante dominicana Natti Natasha reveló la razón por la que se hizo una cirugía estética en sus senos.

"Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro", explicó la intérprete de Sin Pijama en entrevista con Cosmopolitan.

Según la artista, "a muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva".

Agregando que "uno se hace una cirugía para verse natural, para resaltar ciertas cositas, para darle simetría, que era lo que yo buscaba. Estoy contenta con el resultado".

"Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás. Es algo por lo que no deben atacar, es bullying", aseveró.



