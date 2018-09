Natalia Valdebenito sobre acusaciones al Clan Infantil: Nos pidieron que guardemos silencio

Natalia Valdebenito ha vuelto a hablar sobre las situaciones de abuso durante la época en la que fue parte del Clan Infantil de Sábado Gigante, cuando ella tenía diez años.

Esta vez, la comediante habló sin tapujos en una entrevista que dio a Rayén Araya en el podcast #CaféconNata, transmitido por Súbela Radio.

"Me parecía que hacer una declaración, como un texto y contar lo que pasaba, o someterme a cualquier otro medio era un poco injusto para lo vivido. Aparte me cuestan este tipo de cosas", comenzó diciendo Valdebenito sobre la denuncia que hizo esta semana, la cual involucra al camarógrafo del especio.

Muchos la han apuntado con el dedo por haber esperado tantos años para acusar a Don Francisco y parte del equipo, aclarando que "era complicado porque obviamente no me involucra a mí, porque a mí no me abusaron. A mí el caballero este no me tocó, no me hizo nada malo", señaló.

Según Valdebenito, todo comenzó el año 1989, cuando ella y otros niños más realizaron un viaje para grabar parte del Clan Infantil en Puerto Montt y Chiloé, donde los hombres estaban a cargo del camarógrafo en cuestión, durmiendo en la misma cabaña que ellos.

"Ese viaje nos tenía súper entusiasmados… Para mí viajar a esa edad era como descubrir el mundo, Chile. Viajar en tren, era todo una locura. Esto ocurrió en una noche: nosotros teníamos habitaciones separadas, a nosotras nos cuidaba una mamá. Así como a ellos los cuidaba este señor. Él estaba a cargo de ellos en la misma cabaña", contó.

"Al otro día los niños nos cuentan esto a nosotras y de ahí obviamente mis recuerdos son nebulosos porque hay mucho que una a veces quiere borrar. De pronto yo leo y escucho a compañeras con las cuales hemos conversado de haber vivido ese momento y entre todas se construye el relato", siguió revelando Valdebenito.

Hablando con una de sus amigas de ese entonces, ésta le habría contado que el camarógrafo hacía que los niños se masturbaran y que lo tocaran.

"En el fondo era tocarlos, hacer que ellos se masturbaran y ese tipo de cosas", añadió.

"Nosotros teníamos un juego que era tener cassettes y contarnos historias a través de los cassettes. Yo recuerdo que escuché el cassette y palabras que pasaron ahí esa noche. Eso es lo que me perturba", agregó.

Los niños estaban jugando a esto cuando el camarógrafo estaba abusando de ellos, sin que se diera cuenta. "Al parecer, el tipo no se dio cuenta, y yo escuché que era un señor grande diciéndole a los niños 'sácate la ropa'", recordó.

En esa línea, expresó que a "este hombre", luego de que se enteraran de lo sucedido, lo trasladaron a un hotel y en una habitación juntaron a todo el Clan Infantil para explicarles que él se había equivocado, "y que como se había equivocado lo iban a separar de nosotros", dijo.

Tras esa reunión, la humorista afirmó que les pidieron, por favor, que guardaran silencio. "Decía que son ellos, los adultos, los que le van a explicar a nuestros papás", comentó.

"Luego de eso fue súper difícil estar ahí, yo me acuerdo de estar llorando todas en la cabaña, de hablarnos entre nosotras y muy chicas decir: 'tapémonos el poto para que no nos hagan nada', porque el tipo seguía ahí", confesó.

Sin embargo, a pesar de la situación, el camarógrafo continuó trabajando con ellos. "Seguía detrás de la cámara, y eso quiere decir que había que mirarlo a él. Nos acompañaba a hablar por teléfono, no nos dejaban decir lo que pasaba. Yo lloraba sin parar", añadió.

Natalia Valdebenito criticó la postura que tuvo en ese entonces todo el equipo de Sábado Gigante frente a los sucesos, ya que "se preocuparon de la institución, de la figura del animador y no de los niños que estábamos ahí", concluyó.