Natalia Valdebenito reveló situaciones de abusos a niños en Sábado Gigante

La comediante Natalia Valdebenito sorprendió en una entrevista dada a CNN Chile al revelar episodios de abusos en contra de niños en Sábado Gigante, programa en el que fue parte del clan infantil cuando tenía 10 años.

"Fue como bien fuerte la experiencia en el clan infantil por varios motivos. Espero que algún día podamos todos profundizar al respecto, porque fue el último clan infantil en Chile. Pasaron cosas que obviamente a todos los niños nos dejaron medio 'no quiero más esto'", comenzó relatando al medio televisivo.

En esa línea, la humorista confirmó que se trataba de "abusos" y que ella "lo denunciaría", pero consultada por qué no lo ha había hecho, indicó: "Yo no soy la involucrada de manera directa, porque sí soy involucrada de manera indirecta al vivir esto igual. Me parece que son las personas las que tienen que hacerse cargo. ¿Cómo yo le puedo lanzar esa bomba también a esa persona? Él tal vez no quiere decir nada en este minuto".

Pese a que asegura no haber sido víctima de abusos, dice haber sacado lecciones tras lo ocurrido en el programa. "Aprendí muy chica el cuidado que tenemos que tener. Desde ahí le tengo una tirria al poder", concluyó.