Natalía Barulích le dedicó particular mensaje a Maluma en el Día del Padre

Pese a que Maluma no tiene hijos, su pareja, Natalia Barulich, le dedicó una peculiar felicitación por el Día del Padre.

La modelo compartió un foto en su cuenta de Instagram donde salen dándose un beso con lengua.

"Feliz día del padre, papacito", escribió en la red social, a lo que el cantante respondió con un "oh shit".

Cabe destacar que en un entrevista en 2018 Maluma dejó en claro que quería convertirse en papá pronto.

"Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser un padre joven, eso sí, no quiero esperar mucho tiempo para ser papá. Los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos", explicó a Televisa.